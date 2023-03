Campania: oggi question time in consiglio regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Criticità nella fornitura di monitoraggio flash della glicemia” è il tema del quesito posto dal consigliere Giuseppe Sommese (Azione), che ha evidenziato come il problema colpisca particolarmente la popolazione campana con l’8% delle persone colpite. “Oggi è possibile migliorare la qualità della vita del paziente diabetico, in particolare con i dispositivi per il monitoraggio flash della glicemia”, ha sottolineato Sommese, chiedendo alla Giunta le azioni messe in campo per dotare i pazienti di tale dispositivo. “La Soresa ha provveduto a stipulare la convenzione con l’operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara ed hanno aderito alla convenzione le Asl Napoli 2 nord, Napoli 1 centro e Asl di Caserta”, ha risposto Marchiello. (segue) (Ren)