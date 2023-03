Campania: Pellegrino (IV): siamo Regione virtuosa nel contrasto al salary gap ma occorre continuità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Campania, nell'ottica di favorire le pari opportunità ha promosso la diffusione di una cultura antidiscriminatoria in difesa delle donne a tutti i livelli. A tal fine è stato istituito dal mese di ottobre 2021 il "Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere" con l'obiettivo di favorire la parità retributiva tra i sessi. Anche attraverso la previsione di un sistema di incentivi e premialità a favore di quelle imprese virtuose iscritte nel Registro. "Tutti i dati confermano che la ripartenza economica del nostro Paese non può prescindere dall'aumento del tasso di occupazione femminile e dalla equiparazione dei salari. Ritengo indispensabile, nella nostra Regione, rendere sempre più concreta una seria politica di incentivi destinati alle imprese virtuose per raggiungere la riduzione progressiva del salary gap. La Campania, su questo tema, è all'avanguardia avendo approvato la legge regionale che ha istituito il 'Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere'. Una legge a cui è opportuno dare la giusta continuità per favorire l'iscrizione all'Albo del maggiore numero di imprese possibile. Il compito delle Istituzioni è quello di creare le condizioni migliori possibili per facilitare l'ingresso, la permanenza e il reinserimento delle donne nel mondo del lavoro". Lo ha dichiarato Tommaso Pellegrino, Capogruppo di Italia Viva in Consiglio Regionale della Campania, che ha presentato nella giornata dedicata ai diritti delle Donne un'interrogazione nel Question Time del Consiglio Regionale.(Ren)