Turismo: per il Piano Strategico comune di Amalfi cerca due collaboratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in fase di costituzione ad Amalfi la Dmo - Destination Management Organization, nell'ambito delle attività di attuazione del "Piano Strategico per la riattivazione e il rilancio turistico post Covid della Destinazione Amalfi 2022 2025", redatto dal Prof. Ejarque, tra i massimi esperti del settore. Il comune di Amalfi, guidato dal sindaco Daniele Milano, ha avviato una manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi di collaborazione per la creazione della Dmo Amalfi. In particolare sono 2 le figure professionali richieste: un "Account Marketing e Promozione" (addetto prodotto & accoglienza) e un "Social Media & Digital Marketing Specialist" (addetto comunicazione social e digital). La Dmo per Amalfi, che funzionerà in realtà come una Dm&Mo (Destination Management Marketing Organization), avrà la funzione di motore propulsore per l'innovazione e lo sviluppo, oltre alle politiche di promozione, promo-commercializzazione e miglioramento della qualità dell'offerta turistica complessiva di Amalfi: sarà im soggetto attivo che gestisce e organizza la destinazione. (segue) (Ren)