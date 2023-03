Campania: Di Fenza (Cd), riperimetrare l'area selva di Chiaiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione a Chiaiano è critica. Per salvare l'istituto ed evitarne l'abbattimento è necessario pensare a una riperimetrazione. A questo scopo ho rivolto un appello prima al ministro Franceschini e oggi a Sangiuliano". Cosi il consigliere regionale della Campania Pasquale Di Fenza, illustrando in aula, durante il question time di oggi, la sua “Richiesta di riperimetrazione dell’area selva di Chiaiano, Parco delle Colline con esclusione dell’intera via Vicinale Rotondella”, rivolta all'assessore all'Urbanistica Bruno Discepolo. Discepolo ha precisato, rispondendo, che la Regione Campania non ha competenza in merito e che "l'edificio non è mai stato completato per la sollevazione dell'irregolarità della costruzione dell'edificazione dell'Istituto".