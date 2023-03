Napoli: nella Sala Italia di Castel dell'Ovo la mostra “Ocean&Climate Village”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Sala Italia di Castel dell'Ovo a Napoli, fino al 12 marzo, è aperta mostra itinerante "Ocean&Climate Village" di Ioc-Unesco. In una nota, l'ufficio stampa del comune ricorda che il castello è chiuso al pubblico dallo scorso 4 gennaio per lavori di messa in sicurezza e dunque l'accesso sarà consentito esclusivamente alla Sala Italia. Tutte le altre zone del castello sono, infatti, interdette al pubblico. La mostra itinerante dedicata all'oceano e al clima ha con un programma di iniziative, tour guidati, laboratori didattici, visite, conferenze in partnership con E.ON. Un viaggio, pensato per tutte le fasce d'età, per conoscere più da vicino gli abissi, le sfide che l'oceano sta affrontando oggi e le soluzioni da adottare. L'ingresso al pubblico sarà consentito ogni giorno dalle 10 alle 18 presso la Sala Italia. Le visite guidate per i visitatori richiedono la prenotazione al seguente link: https://ocvnapoli.eventbrite.com (Ren)