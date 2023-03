Sanità: Rubano (Fi), su Sant'Agata dei Goti De Luca prende in giro i cittadini sanniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ennesima presa in giro del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che da anni ci propina i suoi spot su Sant'Agata de' Goti e sul Cerreto Sannita. Oggi, dal palco del Teatro Comunale ha annunciato che al Pascale devono partire dei lavori di riqualificazione e, avendo Sant'Agata a disposizione, intende trasferire tutta l'attiva chirurgica oncologica lì. Praticamente ha ripetuto un annuncio fatto 6 anni fa, scritto nero su bianco nel decreto n.54 del 7-11-2017, richiamante la Delibera Consiglio dei Ministri del 10.07.2017 (punto i) per la cura delle patologie oncologiche". Così il deputato sannita di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, capogruppo azzurro in Commissione Finanze. De Luca "ha sottolineato poi che fesserie non ne dice, no, ma prese in giro nei confronti dei cittadini sanniti ne fa, eccome. Siamo stanchi - ha aggiunto Rubano - di subire questa malagestione, anzi pessima, delle risorse sanitarie, come ha sottolineato la scorsa settimana la Corte dei Conti, che penalizza l'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento e tutti i cittadini. Questo gestione fallimentare vede la compartecipazione del mendicante della città che, da sempre, ha condiviso le scelte di De Luca pur di mantenere saldo il suo posto da sindaco. Ottenuta poltrone e prebende , ha finto poi di preoccuparsi per la sanità, decisamente fuori tempo massimo. Avrebbe dovuto incalzare De Luca, ricordandogli che sta promettendo un polo oncologico dal 2017! Invito tutti i rappresentanti istituzionali regionali a battere un colpo, perché non se ne può più!". (Ren)