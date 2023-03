Campania: Nappi (Lega) a De Luca, la sanità non è un'azienda di traslochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'intera struttura ospedaliera, per di più in un settore così delicato come quello dell'oncologia, non è un pacco che si può trasferire di punto in bianco da una provincia all'altra. E invece De Luca gestisce la sanità come un'azienda di traslochi, fornendo l'ennesima riprova della sua incapacità organizzativa. Una inadeguatezza che purtroppo sconteranno sulla loro pelle persone particolarmente fragili come i malati oncologici e i loro familiari". È quanto ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania, intervenendo sull'annunciato trasferimento dell'attività oncologica e chirurgica del Pascale di Napoli presso l'ospedale di Sant'Agata de' Goti. (Ren)