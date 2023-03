Amministrative: Patriarca (FI), Capezzuto nuovo coordinatore cittadino a Cercola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo coordinatore cittadino di Cercola è Dante Capezzuto. A lui gli auguri di un proficuo lavoro per radicare ancor di più Forza Italia in città". Così Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia e commissario provinciale del partito azzurro. "Il neo coordinatore cittadino saprà aggregare le forze più rappresentative del territorio e ridare nuovo slancio al partito coinvolgendo in un clima di rinnovato entusiasmo i quadri di partito e i militanti, la vera anima di Forza Italia", ha aggiunto la Patriarca che ieri sera ha partecipato, sempre a Cercola, con gli esponenti del partito azzurro all'evento per lanciare la coalizione di centrodestra alle prossime elezioni comunali. "Siamo pronti alla sfida elettorale consapevoli del valore del nostro programma e della nostra idea di governo di Cercola", ha concluso.(Ren)