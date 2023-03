Cronaca: blitz dei carabinieri al campo rom di Giugliano, sequestrate tre auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, comune in provincia di Napoli, hanno setacciato il campo rom della zona Asi per monitorare e controllare i veicoli. Durante l'operazione sono state sequestrate tre auto. Una di queste è risultata rubata a Napoli lo scorso dicembre, mentre le altre due non avevano la prevista copertura assicurativa e verosimilmente sono intestate in modo irregolare. I carabinieri hanno anche rinvenuto e sequestrato uno zaino con all'interno tre centraline di auto. Indagini in corso sui mezzi sequestrati. (Ren)