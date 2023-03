Turismo: per il Piano Strategico comune di Amalfi cerca due collaboratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Dmo Amalfi dovrà pianificare e realizzare tutte le attività strategiche e operative finalizzate a mantenere e incrementare la notorietà, la visibilità, la competitività e l'attrattività di Amalfi, attirare turisti e visitatori afferenti a nuovi mercati e segmenti. – ha sottolineato il sindaco Daniele Milano – Distribuire e introdurre, inoltre, nuove proposte e tutto il sistema di offerta turistica per garantire un'esperienza unica per il turista, al passo coi tempi e con una nuova proposta di valore, che passa attraverso lo sviluppo sostenibile. L'obiettivo è il posizionamento di Amalfi sul mercato turistico internazionale come 'destinazione turistica boutique e premium" e, soprattutto, di turismo sostenibile. Nel corso della prima riunione del "Tavolo di Coordinamento Turistico", tenutasi il 2 marzo scorso, abbiamo condiviso tutti i passaggi prioritari da intraprendere in tale direzione". (segue) (Ren)