Napoli: venerdì 10 marzo installazione della "panchina bianca" per sensibilizzare su sicurezza stradale

- Si terrà venerdì 10 marzo 2023, alle ore 10, presso l'area ex Nato, Bagnoli - Napoli, l'installazione della "Panchina Bianca", che sarà predisposta per sensibilizzare la collettività sul tema della sicurezza stradale, "affinché non ci siano più vittime a causa del mancato rispetto del codice della strada". L'iniziativa, che rientra nel progetto "Curre Curre Guaglio", è promossa dalla Cooperativa Sociale Amira in sinergia con l'associazione Napoli Pedala, la Fondazione Campania Welfare e la Fondazione Michele Scarponi. All'appuntamento parteciperanno la presidente della Cooperativa Sociale Amira Manuela Capozzi, il presidente dell'Associazione Napoli Pedala Luca Simeone, la presidente della Fondazione Campania Welfare Patrizia Stasi, il segretario generale della Fondazione Scarponi, l'assessore allo Sport del comune di Napoli Emanuela Ferrante e il vicepresidente della X Municipalità del comune di Napoli Sergio Lomastro. (Ren)