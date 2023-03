© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano incontra il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il vicesindaco Laura Lieto per la firma del protocollo d'intesa tra il Ministero e Comune per la valorizzazione e le rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri. Alle ore 14 il ministro Sangiuliano sarà in visita al Complesso monumentale dei Girolamini. Napoli, Real Albergo dei Poveri, Palazzo Fuga, piazza Carlo III 1 (ore 11) (Ren)