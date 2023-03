8 marzo: Acerra ‘città delle donne’, dibattiti ed iniziative per l’uguaglianza dei diritti e la parità di genere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 8 marzo, poi, il comune di Acerra patrocina insieme alla Città Metropolitana di Napoli la presentazione del libro di Tonino Scala ‘Partenope e le altre – Napoli, senza donne non c’è storia’ con i disegni dei ragazzi del Primo Circolo Didattico ‘don Antonio Riboldi’. Al Castello dei Conti previsti due incontri - uno al mattino e l'altro di pomeriggio - con relativi dibattiti che vedranno gli interventi, oltre che dell’autore, dell’assessore regionale alle Politiche Scolastiche Lucia Fortini, del sindaco di Acerra Tito d’Errico, del Vescovo della Diocesi di Acerra S.E. Mons. Antonio Di Donna, del consigliere regionale Vittoria Lettieri, della presidente della Coelmo Stefania Brancaccio, dell’astrofisica Mariafelicia De Laurentis, dell’on.le Valeria Valente, dell’on.le Carmela Auriemma, del dirigente scolastico del Primo Circolo Isabella Bonfiglio, dell’editore Gennaro Panico e degli assessori del Comune di Acerra Francesca La Montagna, Milena Petrella e Milena Tanzillo. “Una serie di iniziative che testimonia come l’amministrazione comunale sia vicina ai temi sociali dell’inclusione e della partecipazione promuovendo incontri e dibattiti per l’uguaglianza dei diritti e della parità di genere”, ha sottolineato il sindaco Tito d’Errico. (Ren)