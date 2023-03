Infrastrutture: Confindustria Benevento, 30 milioni per lo scalo merci di Ponte Valentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stanziati 30 milioni di euro per lo scalo merci di Ponte Valentino da finanziare con fondi Sfc che ammontano a 30 miliardi complessivi di cui 5 destinati alla Campania. Decisivo lo stato di avanzamento lavori per i contratti di Fiumi". Lo si apprende da una nota diffusa da Confindustria Benevento al termine dell'assemblea degli industriali sanniti, cui ha partecipato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.. "Restano - sottolinea la nota - ancora molte le questioni irrisolte e le scelte a cui l'intera filiera istituzionale è stata chiamata a rispondere dalla Confindustria di Benevento guidata da Oreste Vigorito. Colmare i divari ancora presenti affinchè vengano rimossi gli ostacoli alla crescita e assecondate le potenzialità di un territorio impossibilitato ad esprimersi al meglio. Rompere l'isolamento rispetto ai principali assi di collegamento verso Roma e Napoli per favorire il naturale ruolo di cerniera che il Sannio può svolgere con i principali snodi del Paese. Favorire il potenziamento delle Zes anche attraverso lo scalo merci, intervenire sul dissesto idrogeologico e valorizzare il settore estrattivo. Ma soprattutto assecondare lo sviluppo naturale di settori quale eolico anche attraverso l'Its Energy lab". "Sogno un territorio equilibrato ed armonico che possa riuscire ad esprimere le proprie potenzialità - ha affermato presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito - Sono inspiegabili i troppi ritardi sulle opere infrastrutturali che incidono sull'isolamento Sannio. Trovo una grande disponibilità da parte di tutta la filiera istituzionale che spesso non riesce a tramutarsi nella concreta realizzazione dei progetti. Coinvolgere Confindustria nei tavoli di programmazione è il primo indispensabile passo per consentire agli imprenditori illuminati del territorio di incidere nelle scelte di indirizzo strategico di cui sono parte integrante". (Ren)