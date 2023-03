Cultura: Carfagna (Azione), bene intesa tra comune di Napoli e Mic per recupero Albergo dei Poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il recupero e la riqualificazione dell'Albergo dei Poveri sono stati tra i primi impegni che io presi dopo la nomina come ministro per il Sud del governo Draghi. La firma, domani, del protocollo d'intesa tra comune e Ministero della Cultura per passare alla fase operativa è quindi un'ottima notizia: si comincia a chiudere un cerchio che rivendico con orgoglio di aver aperto due anni fa, con la scelta di inserire Palazzo Fuga tra i 14 progetti strategici del Pnrr per i grandi attrattori culturali, con un finanziamento di 100 milioni di euro". Lo ha affermato Mara Carfagna, presidente di Azione. "Con il governo Draghi - ha proseguito - abbiamo avviato un percorso importante, non solo trovando i finanziamenti per il restauro ma anche promuovendo una grande consultazione pubblica per raccogliere proposte per la futura destinazione dell'Albergo dei Poveri. Il nuovo governo ha raccolto il testimone, proseguendo sulla strada tracciata". "Ora sarà importante procedere rapidamente e in maniera efficace, nel rispetto dei tempi imposti dal Pnrr, affinché non un euro vada sprecato e Napoli e i napoletani possano riappropriarsi quanto prima di uno dei luoghi simbolo della città", ha concluso Carfagna. (Ren)