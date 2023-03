Campania: Saiello (M5S), ancora tagli di De Luca alla cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il taglio di due milioni di euro della Giunta regionale al Teatro San Carlo è arrivata anche la decisione di diminuire i fondi per il Teatro Stabile di Napoli Mercadante - San Ferdinando. Una riduzione che si aggirerebbe tra i 500mila e gli 800mila euro. Così, dopo gli anni della pandemia che hanno visto lo spettacolo dal vivo soffrire per le restrizioni, la Regione decide di tagliare i finanziamenti e di aprire una crisi in un settore strategico". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello, che questa mattina ha depositato un'interrogazione alla Giunta regionale. "Il ridimensionamento dei contributi porterà solo ed esclusivamente alla riduzione dell'offerta artistica e culturale dello stesso Teatro Stabile e ad una diminuzione degli investimenti anche in una prospettiva di sviluppo professionale e lavorativo degli addetti ai lavori. Bisognerebbe invece aumentare i contributi all'Associazione Teatro Stabile di Napoli in un'ottica di miglioramento delle capacità storico, artistiche e culturali che quest'ente potrebbe catalizzare avendo a disposizione maggiori risorse. E' una scelta incomprensibile - ha concluso Saiello - che trasmette la sensazione che per De Luca la cultura non è un investimento ma un costo da tagliare alla prima occasione". (Ren)