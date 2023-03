Sanità: Schillaci, attivati numeri verdi per la prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Torniamo a parlare di prevenzione con il lancio dei numeri verdi, che saranno di utilità pubblica". Queste le parole del ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha aperto la conferenza stampa per la presentazione dei numeri verdi per le Giornate di prevenzione della Federazione nazionale delle società Medico scientifiche Fism. “Queste giornate si inseriscono nel solco del rafforzamento delle attività di prevenzione che ci vedono tutti impegnati, con il ministero in prima fila”. I numeri verdi attivati rappresentano un filo diretto con la popolazione per una prevenzione più efficace in occasione della Giornata mondiale del Rene, (9 marzo) Giornata nazionale del Cuore (14 marzo), Giornata nazionale dell'Oftalmologia (22 marzo), Giornata mondiale dell'endometriosi (28 marzo). (Rin)