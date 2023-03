Sud: nasce il coordinamento dei movimenti meridionalisti per rendere effettivi i Lep (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il disegno di legge proposto dal Ministro per gli Affari Regionali Calderoli rischia di accentuare ancor di più il divario economico e sociale tra nord e sud, soprattutto in settori fondamentali come la sanità e l'istruzione, per questo riteniamo che sia politicamente sbagliato e che, al contrario, bisogna profondere ogni sforzo per valorizzare e sviluppare il Sud e per rendere l'Italia davvero unita anche sul piano sociale ed economico", ha detto Oliviero che ha aggiunto: "per questo contrasteremo con tutte le forze questo scellerato progetto e vigileremo con grande attenzione sulla effettiva definizione e finanziamento dei lep affinchè si ponga fine alla penalizzazione del Mezzogiorno e particolarmente della Campania"."Il Sud è la principale potenzialità di sviluppo per l'Italia, soprattutto dal punto di vista energetico ed agroalimentare, e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è lo strumento fondamentale per dare slancio a questa grande potenzialità ad oggi inespressa – ha sottolineato Grimaldi -, per questo occorre realizzare le grandi opere infrastrutturali e puntare sulle politiche attive del lavoro, sia dal punto di vista delle imprese che dei lavoratori, sostenendo il mondo delle imprese, con una massiccia riduzione del carico fiscale, e sostenendo una profonda riforma del sistema dell'istruzione e della formazione per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro". Grimaldi ha anche annunciato che presenterà una Mozione in Consiglio regionale per dedicare la data del 6 agosto ai "Martiri di Pietrarsa", in ricordo dei lavoratori napoletani che, il 6 agosto del 1863, combatterono per difendere lo storico stabilimento siderurgico di Pietrarsa e furono uccisi dai bersaglieri. (segue) (Ren)