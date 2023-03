Turismo: D'Ambra (Federalberghi) a “Nova”, Ischia attende Merkel a braccia aperte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ischia attende “con le braccia aperte” l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel, storica frequentatrice dell'isola, “promettendole di poter rivivere il tipo di vacanza che ha vissuto negli anni Novanta”. È quanto affermato dal presidente della Federalberghi di Ischia e Procida, Luca D'Ambra, durante un'intervista che ha rilasciato ad “Agenzia Nova” a margine dell'Itb, la fiera del turismo in corso a Berlino. D'Ambra ha osservato come, nei suoi ultimi soggiorni a Ischia, Merkel era “una delle donne più importanti nel mondo” e quindi veniva “importunata da visite istituzionali”, che rendevano la sua vacanza “poco piacevole”. Ora, ha evidenziato D'Ambra, il comparto turistico di Ischia “promette” di proporre a Merkel per il suo prossimo soggiorno sull'isola “la semplicità” che cerca con suo marito, Joachim Sauer. Al riguardo, il presidente della Federalberghi di Ischia e Procida ha ricordato che, “alle sei del mattino”, il consorte dell'ex capo del governo tedesco è solito uscire a pescare su un gozzo “con un suo amico di vecchia data”, mentre Merkel vuole “semplicemente” recarsi a piedi al Parco termale ed essere considerata “una dei tanti turisti in riposo”. (Geb)