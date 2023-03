Napoli: venerdì il "Concerto a luci di candela" alla Galleria Borbonica - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 10 marzo alle 21, avrà luogo il "Concerto a luci di candela" nella Galleria Borbonica. Un viaggio sensoriale attraverso la musica, l'atmosfera, i racconti e le emozioni. Avvolto dalla luce di centinaia di candele (vere e a led) lo spettatore ha la possibilità di vivere un'esperienza unica nel suo genere e di emozionarsi ascoltando un concerto elegante ed intimo. Lo spettacolo ripropone dal vivo le colonne sonore dei film più conosciuti di sempre, suonati al piano dal maestro Alessandro Crescenzo, già musicista Rai, arrangiatore e producer, e cantati dalla intensa voce della cantante e attrice Roberta Andreozzi (cantante e attrice per anni con Maurizio Casagrande e in diversi musical nazionali) che alternerà tra un brano e l'altro alcuni versi celebri dei vari film e interessanti aneddoti o curiosità legati ad essi. L'intento dello spettacolo è proprio quello di omaggiare la grandezza dell'arte del cinema, celebrare le pellicole storiche e moderne vincitrici di premi oscar e i loro protagonisti attraverso il linguaggio universale della musica e avvicinare gli spettatori al mondo del cinema, della musica, dell'arte. Lo spettacolo ha una durata variabile di 60 minuti; tra le colonne sonore più famose non possono mancare brani del maestro Ennio Morricone, Nicola Piovani, John Williams, Alan Silvestri, Quincy Jones e dei classici di animazione Disney di Alan Menken e dei fratelli Sherman. (Ren)