Pnrr: giovedì 9 marzo in Anci confronto tra sindaci Città metropolitane e Confindustria

- Un confronto sulla realizzazione dei rispettivi progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e sulla visione di sviluppo urbano delle singole amministrazioni. E’ l’obiettivo dell’incontro che si svolgerà giovedì 9 marzo dalle ore 15 presso la sede nazionale di Anci in via dei Prefetti 46 a Roma, tra i sindaci delle Città metropolitane, guidati dal presidente Anci Antonio Decaro, sindaco di Bari, e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. All’incontro prenderanno parte tutti i primi cittadini metropolitani, con il coordinatore Dario Nardella, sindaco di Firenze, Vito Grassi, presidente del Consiglio delle rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriali di Confindustria, e i vertici delle rappresentanze territoriali.(Rin)