Napoli: Manfredi, serve una cultura di qualità che abbia un impatto sociale

- "A Napoli la cultura deve essere di alta qualità ma deve sempre avere anche un impatto sociale". Lo ha detto il sindaco Gaetano manfredi intervenendo oggi in consiglio comunale. "Accanto al rafforzamento dei presidi storici della cultura napoletana, dal San Carlo al Mercadante che rappresentano la nostra identità, l'azione messa in campo - ha spiegato - è costituita anche da eventi culturali diffusi che consentono la partecipazione e la valorizzazione dei luoghi soprattutto di quelli meno conosciuti utilizzando così la cultura per far conoscere la città ai napoletani stessi". (Ren)