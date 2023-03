Pnrr: protocollo tra Guardia di Finanza Campania e Autorità Portuale per rafforzare monitoraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale hanno sottoscritto un protocollo d'intesa attraverso il quale si vuole rafforzare il sistema di monitoraggio e vigilanza sull'esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture connessi alla realizzazione di interventi/investimenti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano complementare, in modo da prevenire e contrastare fenomeni lesivi degli interessi finanziari unionali, statali, regionali e degli Enti locali. L'accordo, siglato presso la Caserma "Zanzur", sede del Comando Regionale della Guardia di Finanza, dal Comandante Regionale, generale di Divisione, Giancarlo Trotta, e dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Andrea Annunziata, muove dalla comune convinzione che le misure di investimento senza precedenti come il Pnrr, destinate ad essere volano per il rilancio e la crescita del Paese, richiedano la più stretta sinergia tra le entità pubbliche coinvolte, in linea anche con quanto richiesto dalle norme europee, ove viene prevista, tra l'altro, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e tutela da parte degli Stati membri beneficiari. (Ren)