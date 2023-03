Sud: nasce il coordinamento dei movimenti meridionalisti per rendere effettivi i Lep (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riforma del Titolo V della Costituzione ha accentuato il divario tra Nord e Sud affidando alla competenza delle Regioni materie fondamentali come la sanità e l'istruzione – ha evidenziato Vairo -, in particolare quest'ultima, declinata sui piani regionali, ha determinato confusione e disorientamento in quello che è uno dei settori primari della società con il quale la politica dovrebbe essere in stretto contatto", ha aggiunto la dirigente scolastica, per la quale "occorre riportare la scuola al centro dell'attenzione e collegarla al meglio con il mondo della formazione professionale e con quello del lavoro". "Fino ad oggi non è stato possibile creare uno stabile coordinamento tra i movimenti meridionalisti, ma oggi la posta in gioco è molto alta perché, se non si gestisce al meglio l'autonomia regionale differenziata con la contestuale definizione e finanziamento dei lep, si rischia di aggravare il divario tra Nord e Sud del Paese e questo sarebbe non solo un grave danno per il Sud ma per l'Italia intera perché il Mezzogiorno, con le sue eccellenze e con la sua storia gloriosa come Regno delle Due Sicilie, è l'unica potenzialità per la crescita dell'Italia ed anche per affrontare le gravi crisi energetiche, climatiche ed idriche che si stanno abbattendo sul nostro territorio", ha detto Marro, che ha aggiunto: "per questo, con questo mio libro, che è un atto di amore per il Sud, intendo creare anche un percorso per serrare le fila dei movimenti meridionalisti e per fare sì che si passi finalmente dalla "questione meridionale" al Meridione come volano per lo sviluppo dell'Italia". (Ren)