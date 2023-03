Cultura: Amalfi, al via i lavori di restauro al pannello maiolicato della Porta della Marina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati i lavori al pannello maiolicato della Porta della Marina raffigurante il ruolo di crocevia di Amalfi tra Oriente e Occidente, grazie ai quali tornerà al suo antico splendore attraverso un importante intervento di restauro. La gigantografia in ceramica che porta la firma del maestro Renato Rossi, uno dei padri fondatori dell'arte della maiolica in Costiera Amalfitana, sta per essere completamente smontato e sottoposto a una certosina ricostruzione delle parti ammalorate dall'usura del tempo e dalle condizioni climatiche. Realizzato negli anni Cinquanta, il capolavoro in ceramica spicca non solo per la sintesi storica del glorioso passato dell'antica repubblica marinara ma per l'utilizzo dei colori tipicamente mediterranei. L'opera di Rossi, che fondò la prima scuola di ceramica a Salerno, esalta la grandezza di Amalfi nel Medioevo esattamente nel periodo a cavallo tra il X e l'XI secolo, ovvero nel periodo di massimo splendore della piccola e intrepida repubblica marinara. L'intervento di restauro sarà condotto da un'equipe di esperti e rientra in un più ampio progetto esecutivo di manutenzione, restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico emblema dell'Antica Repubblica Marinara predisposto lo scorso anno dall'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Daniele Milano. (segue) (Ren)