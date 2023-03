Cultura: Amalfi, al via i lavori di restauro al pannello maiolicato della Porta della Marina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo intervento portiamo a compimento il cronoprogramma per la valorizzazione di un'opera d'arte che racchiude elementi significativi e celebrativi della nostra storia - ha dichiarato la consigliera delegata ai beni culturali, Enza Cobalto - L'iter per il restauro era partito la scorsa estate con l'approvazione del progetto esecutivo e con l'avvio di una serie di interventi che hanno riguardato anche la statua di Flavio Gioia. Con questo nuovo restauro proseguiamo spediti lungo il solco della salvaguardia del patrimonio artistico-architettonico della Città". Nello specifico il piano di intervento prevede la spolveratura e l'aspirazione preliminare del pannello e il successivo smontaggio degli elementi rimovibili e instabili. Si procederà poi con lavaggi desalinizzanti prima di passare alla pulitura con tensioattivi e rimozione con acqua demineralizzata. La fase conservativa delle maioliche prevede infine il consolidamento dei supporti in cotto con silicato di etile e nanosilici, la stuccatura con polvere di cocciopesto e NHL 3,5, l'integrazione pittorica con colori a vernice e l'apposizione di un protettivo finale. (segue) (Ren)