Napoli: un minuto di silenzio in consiglio comunale per le vittime del naufragio di Cutro

- Questa mattina il consiglio comunale di Napoli, riunito in via Verdi, ha osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime del naufragio di Cutro, sulle coste della Calabria. L'assemblea, presieduta dalla presidente Vincenza Amato, ha ricordato anche la professoressa Gabriella Fabbrocini, scomparsa la scorsa settimana a causa di una malattia, e Giuseppe Sbrescia, collaboratore di staff dell'assessorato ai Giovani del Comune di Napoli, anch'egli scomparso improvvisamente a causa di una malattia. (Ren)