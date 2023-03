Centrosinistra: Manfredi, tornare al campo largo anche per le regionali in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fatto un'analisi sulla politica nazionale. Ho sempre sostenuto che per avere una forte proposta progressista e riformista è necessario mettere insieme tutte le forze che si riconoscono in questo campo, quindi Pd, M5s, riformisti e moderati". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del consiglio comunale di questa mattina, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano notizie in merito all'incontro di ieri con Roberto Fico (M5S) e Marco Sarracino (Pd). "Questa - ha sottolineato - è stata la formula con cui abbiamo largamente vinto e stiamo governando a Napoli, lo sostenevo anche prima delle Politiche, ora dopo mesi di difficoltà e dopo diverse sconfitte, si è tornati al punto di partenza, cioè lavorare su campo largo, ma prima di parlare di alleanze bisogna parlare di programmi, avere un'agenda urbana, che guardi ai temi delle città e dei cittadini, riparlare di servizi pubblici, di casa, di lavoro, di formazione, di servizi sociali, quello che interessa ai cittadini. Questa è l'agenda politica che dev'essere messa al centro di qualsiasi alleanza". "Le Regionali - ha poi precisato Manfredi - sono tra due anni e mezzo, che in politica rappresentano un'epoca, ma io penso che dobbiamo lavorare tutti insieme per rafforzare l'alleanza anche per quella scadenza, indipendentemente da quello che sarà il candidato. Ci dobbiamo presentare alle Regionali con un'alleanza larga che guardi a queste esperienze e che possa essere vincente in Campania". (Ren)