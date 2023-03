Sanità: De Luca, a Sant'Agata dei Goti realizzeremo un ospedale di comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo già spiegato qualche settimana fa ai sindaci interessati che a Sant'Agata de' Goti realizzeremo un ospedale di comunità, una casa di comunità, una centrale operativa territoriale". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un incontro a Benevento. "E porteremo al secondo piano dell'ospedale di Sant'Agata de' Goti tutta l'attività oncologica e chirurgica del Pascale di Napoli che sarà bloccato per fare degli interventi infrastrutturali anche importanti. Ne approfitteremo per utilizzare a pieno una struttura moderna come Sant'Agata. Faremo una cosa di interesse regionale", ha aggiunto. (Ren)