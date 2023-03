Turismo: D'Ambra (Federalberghi) a “Nova”, a Ischia stiamo recuperando notevolmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo a Ischia sta recuperando “notevolmente” dopo la pandemia di Covid-19 e la frana che ha colpito Casamicciola Terme. È quanto affermato dal presidente della Federalberghi di Ischia e Procida, Luca D'Ambra, durante un'intervista che ha rilasciato ad “Agenzia Nova” a margine dell'Itb, la fiera del turismo in corso a Berlino. D'Ambra ha osservato che “chi negli ultimi anni ha lavorato con il mercato internazionale non risente di una grande crisi, ma vede dei numeri in più rispetto allo scorso anno”. Nel 2023, ha proseguito il presidente della Federalberghi di Ischia e Procida, “pensiamo ottimisticamente di raggiungere il risultato del 2019”, precedente alla pandemia di coronavirus. Ora, l'inizio di stagione segna “un piccolo rallentamento”, ma vi sono aspettative positive per il ponte del 25 aprile. Intanto, come evidenziato da D'Ambra, la frana di Casamicciola Terme ha interessato soltanto “meno di mezzo chilometro quadrato” dei 37 che compongono la superficie di Ischia. Oggi, ha continuato il presidente della Federalberghi di Ischia e Procida, grazie all'azione del ministero del Turismo, dell'Enit e della Regione Campania, “stiamo attuando una grande promozione che ci vede nuovamente in corsa per essere confermati la destinazione che Ischia è sempre stata”. L'isola è, infatti, “uno dei top player in Italia” per il turismo, produce “il 25 per cento” del Pil della Campania ed è “nel Dna degli italiani” come meta di vacanza. Tutto ciò si riflette nel numero di visitatori di 2,5 milioni che, prima del Covid-19, è arrivato anche a tre milioni. “Sono numeri che fanno concorrenza a delle importanti località che abbiamo in Italia”, ha infine sottolineato D'Ambra. (Geb)