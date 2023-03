Decreto Ricostruzione: via libera definitivo da Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera definitivo, da parte dell’Aula della Camera, con 144 sì, nessun voto contrario e 99 astensioni, al decreto recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di Protezione civile, il decreto cosiddetto Ricostruzione. Il testo contiene norme per favorire la ricostruzione e la ripresa economica delle aree colpite dagli eventi sismici del mese di aprile 2009, verificatisi nella regione Abruzzo, e da quelli verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Vengono introdotte misure anche per i Comuni dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e per gli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della regione Marche nel mese di settembre 2022. Previsto, poi, l’esercizio del potere sostitutivo in caso di mancata adozione del piano comunale di Protezione civile, nei confronti dei Comuni ubicati in aree a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni, come individuati dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Stanziato, infine, un finanziamento di 10 milioni di euro per il 2023 per il Fondo regionale di Protezione civile.(Rin)