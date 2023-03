Mare: Acampora (Assonautica), è un'economia che in Italia vale quasi 150 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il contributo della comunità scientifica e di tutti gli stakeholder del mare insieme con le istituzioni e il mondo delle imprese è fondamentale per realizzare la sfida della Commissione Europea di passare dall'Economia blu ad un'Economia blu sostenibile per raggiungere gli obiettivi ambiziosi del Green Deal". Lo ha affermato il presidente di Assonautica Italiana, Giovanni Acampora, intervenendo questa mattina all'Ocean&climate Village a Napoli. "L'Economia del Mare in Italia - ha spiegato - vale quasi 150 miliardi di euro in termini di valore aggiunto, con oltre 220mila aziende che danno lavoro a quasi un milione di occupati. Il nostro paese è al terzo posto in Europa per ricchezza prodotta, dopo Spagna e Germania". "Da oltre 10 anni - ha aggiunto Acampora - il sistema camerale supporta le imprese, le istituzioni, locali e nazionali, i comuni, le Regioni, le associazioni nell'importantissimo percorso di riconoscimento dell'Economia del Mare quale settore strategico del nostro Paese. L'Italia è da sempre considerata il pontile dell'Europa nel Mediterraneo, ma questa è una visione solo geografica, mentre noi dobbiamo arricchirla di contenuti politici e sociali per far capire il peso e la rilevanza del nostro Paese all'interno del sistema europeo". "Il panorama nazionale - ha sottolineato - sta cambiando e avere finalmente un Ministero per le politiche del Mare ci consentirà di dare concretezza a questa nostra visione che per tanti anni abbiamo sostenuto e siamo pronti a dare il nostro contributo al Governo per scrivere insieme il Piano triennale del Mare". (Ren)