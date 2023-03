8 marzo: Acerra ‘città delle donne’, dibattiti ed iniziative per l’uguaglianza dei diritti e la parità di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ‘città delle donne’ dal mondo dell’impresa alla letteratura passando per la scienza e la politica. E’ il tema della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna promossa dal comune di Acerra attraverso un calendario ricco di eventi. ‘Quello che le donne dicono. Oltre le parole, le scelte’ è il convegno che si terrà giovedì 9 marzo alle ore 10, nella Sala dei Conti del Castello, al quale prenderanno parte il sindaco Tito d’Errico, l’assessore alle Pari Opportunità e Politiche di Genere Milena Tanzillo e l’assessore alle Politiche Sociali Francesca La Montagna. Previsti gli interventi del Sostituto Procuratore della Repubblica di Nola dott.ssa Serena Onte, del consigliere regionale Vittoria Lettieri, del presidente del consiglio comunale di Acerra Raffaele Lettieri e della biologa nutrizionista Laura Tardi. In contemporanea, inoltre, nella Sala del Granile dello stesso Castello dei Conti, gli alunni delle scuole primarie parteciperanno ad un laboratorio ‘Alla scoperta delle api’ organizzato dalle donne della Coldiretti. A seguire, alle 11,30, nei Giardini del Castello gli studenti delle scuole secondarie di primo grado incontreranno le scrittrici Maria Rosaria Sole, autrice de ‘L’albero di mandarini’ e Vincenza Alfano, che ha composto ‘Perché ti ho perduto’. Nel pomeriggio, invece, dalle ore 16 alle 17,30, corso di difesa personale a cura del maestro Salvatore Tamburro con il rilascio della ‘cintura rosa’. Gli eventi al Castello proseguiranno venerdì 10 marzo con la mostra fotografica ‘Anarkica’ in collaborazione con la Casa di Marinella, il centro antiviolenza impegnato anche nel percorso di sensibilizzazione ‘Obiettivo Donna’ attivo presso le scuole secondarie di primo e secondo grado con il progetto ‘Pari lo Impari a Scuola’. Sabato 11, infine, dalle ore 9 alle 13, presso la struttura della Protezione Civile, nuovo appuntamento con la campagna di prevenzione a tutela della salute con il full pap-test gratuito. (segue) (Ren)