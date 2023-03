Milano: Lupi, serve piano straordinario per grandi stazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- Il ferimento di sei persone nei pressi della stazione Centrale di Milano nel corso di un tentativo di rapina, così come gli episodi avvenuti recentemente a Roma Termini, “sono episodi gravi che dimostrano quanto sia necessario aumentare ancora di più i controlli e bonificare le grandi stazioni dalle sacche di illegalità e criminalità”. Lo ha dichiarato il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. “Da gennaio sono stati aumentati i controlli nelle stazioni di Roma, Napoli e Milano, ma questo – ha spiegato Lupi – è stato solo un primo passo: ora serve un piano straordinario di intervento e di potenziamento della sicurezza per rendere le stazioni delle grandi città, che sono il biglietto da visita del nostro paese, luoghi sicuri ed accoglienti, così come le zone circostanti", ha concluso. (Rin)