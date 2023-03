Napoli: Manfredi, primo anno importante in cui si è evitato il dissesto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello trascorso è stato un anno importante: siamo riusciti a evitare il dissesto grazie al Patto per Napoli, ad avviare il risanamento dei conti e l'inizio degli investimenti sulla città". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del consiglio comunale convocato per una seduta monotematica per fare il punto sul programma a un anno e mezzo dall'inizio della consiliatura. "Tutte le tappe del Patto sono rispettate - ha sottolineato Manfredi - e abbiamo finalmente una prima agibilità dal punto di vista finanziario che ci consente di ricominciare a fare manutenzioni stradali e del verde". "Per quanto riguarda il Pnrr - ha aggiunto - c'è un grande lavoro per più di un miliardo di finanziamenti recuperati per opere che verranno cantierate quasi tutte nel 2023". Il sindaco ha espresso soddisfazione anche per quanto riguarda la situazione delle partecipate, per le quali è in corso una riorganizzazione complessiva "con la nomina dei nuovi direttori generali, con i nuovi concorsi, con la chiusura dei contenziosi e la chiusura dei bilanci". (Ren)