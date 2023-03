Sanità: in Campania 5mila decessi evitabili ogni anno per ictus e infarti a causa del colesterolo alto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli ultimi anni si è registrato un costante incremento del consumo di farmaci ipolipemizzanti (+38% rispetto al 2014), in linea con l'aumento di prevalenza e incidenza delle dislipidemie (rapporto Osmed 2021)– ha sottolineato Daniela Ricciardulli - tuttavia circa il 50% dei soggetti con dislipidemia non sono trattati farmacologicamente o lo sono in maniera non adeguata, senza raggiungere i target di colesterolo Ldl previsti, e l'aderenza alle terapie ipolipemizzanti è limitata con importanti ricadute in termini di sanità pubblica e di costi sanitari". Le statine, spesso prescritte dai medici di famiglia, spesso non raggiungono lo scopo di ridurre adeguatamente i livelli di colesterolo scontando abbandoni, bassa aderenza e anche effetti collaterali come i dolori muscolari. I pazienti che hanno già usato statine ad alto dosaggio ed ezetimibe ma intolleranti alle statine e che non hanno ancora raggiunto i livelli di colesterolo desiderati possono giovarsi anche dell'Acido bempedoico che in base agli ultimi studi riduce di circa il 20% in 12 settimane i livelli di Ldl senza provocare lesioni e dolori muscolari come le statine. Farmaco a basso costo che può essere gestito anche dalla medicina di base sebbene oggi abbia un target soltanto specialistico e ancora poco utilizzato in clinica. L'ultima opzione è l'uso dei PCSK9 anticorpo monoclonale molto efficace ma ad alto costo e riservato in terza battuta ai pazienti a rischio molto alto. (segue) (Ren)