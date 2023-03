Sanità: in Campania 5mila decessi evitabili ogni anno per ictus e infarti a causa del colesterolo alto (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella maggioranza dei casi la predisposizione all'ipercolesterolemia è più sfumata e sfuggente, influenzata maggiormente dall'alimentazione, dallo stile di vita, dalla sedentarietà e dalla mancanza di attività fisica. "Superati determinati livelli di colesterolo Ldl tuttavia (mediamente sopra il valore 100)– ha aggiunto Calabrò - le cure e l'assunzione di farmaci specifici diventano indispensabili per non ritrovarsi a 50 o 60 anni con le classiche placche alle carotidi e preoccupanti livelli di rischio di eventi cardiovascolari acuti con malati che finiscono poi nelle Utic e unità stroke ospedaliere". La scarsa aderenza alla terapia ha molteplici cause: scarsa percezione della malattia, timore di eventi avversi (danni ai muscoli delle statine), politerapia, costi di compartecipazione. Informazione e responsabilizzazione, anche rispetto ai corretti stili di vita, e uso di cure più efficaci e innovative gli obiettivi da perseguire nell'ottica di una sanità d'iniziativa e della personalizzazione delle cure. "La medicina generale ha un ruolo fondamentale nella revisione periodica dell'aderenza. Attraverso analisi di farmaco-utilizzazione è possibile fornire ai prescrittori strumenti operativi utili a individuare i pazienti non aderenti alle terapie (copertura terapeutica di statine inferiore all'80%) su cui intervenire proattivamente in collaborazione con lo specialista di riferimento". (Ren)