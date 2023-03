Napoli: sgombero Napoliboxe ed altri locali comunali, attivazione di tavolo tecnico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione allo sgombero dei locali di proprietà comunale della A.S.D. Napoliboxe, in una nota stampa l'amministrazione comunale di Napoli ha precisato che vi era l'obbligo di dare esecuzione all’ordinanza di sgombero 17 emessa nel lontano 22 febbraio 2016 nei confronti dell'A.S.D. Napoliboxe per il rilascio dei locali di proprietà comunale siti in Via Sottomonte ai Ventaglieri, 10 (piano terra e piano intermedio). Il Tar Campania VII sezione con sentenza n.4917/2022 ha poi rigettato l'impugnativa dell'associazione, lasciando quindi intatta l’efficacia dell’ordinanza di sgombero del 2016. Alcuni locali, come accertato dalla Polizia locale, sono stati adibiti ad attività non autorizzate. Nei giorni scorsi, al fine di affrontare la delicata questione degli sgomberi, il sindaco Gaetano Manfredi ha convocato un tavolo apposito al fine di monitorare le singole vicende e verificare con tutti gli organismi competenti gli strumenti per individuare le possibili soluzioni di conciliazione che da una parte rispondano agli obblighi di legge per l'amministrazione comunale e dall'altra salvaguardino le attività sociali svolte sui singoli territori a favore dei giovani e delle fasce deboli. Nelle more dell'attivazione del tavolo tecnico sugli sgomberi, l'amministrazione comunale si è dichiara disponibile ad incontrare i gestori della palestra di boxe ai Ventaglieri per trovare insieme le possibili soluzioni. (Ren)