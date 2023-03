Cultura: giovedì all'Istituto Croce di Napoli conferenza di Galli della Loggia su "Nazione e popolo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 9 marzo 2023 alle ore 16.30, nella sede dell'Istituto italiano per gli studi storici (Palazzo Filomarino, via Benedetto Croce 12, Napoli), Ernesto Galli della Loggia terrà la conferenza "Nazione e popolo", sesto appuntamento del ciclo Idea di nazione. Introduce Natalino Irti. Ernesto Galli della Loggia, professore emerito di Storia contemporanea, ha insegnato nelle Università di Siena, Perugia, Vita-Salute San Raffaele di Milano e presso l'Istituto Italiano di Scienze Umane. Editorialista del Corriere della Sera, scrive di storia politica e culturale italiana dell'Otto-Novecento. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Speranze d'Italia (2018), L'aula vuota (2019), Una profezia per l'Italia: ritorno al Sud (2021) con Aldo Schiavone, Otto vite italiane (2022). Inaugurato a dicembre dalla conferenza Genesi storico-filosofica di Biagio de Giovanni e Roberto Pertici, il ciclo analizza l'idea di nazione da una prospettiva interdisciplinare in un momento in cui è sempre più stretto il raccordo con la situazione generale dell'Europa che vede, contro il cosmopolitismo dei mercati economici e finanziarî, destarsi le singole nazionalità, tutte tese a riscoprire le ragioni di identità politica, linguistica, giuridica. Gli incontri proseguiranno con Nazione e Stato di Paolo Ridola (giovedì 23 marzo), Nazione e nazionalismo di Piero Craveri e Lucio Caracciolo (giovedì 13 aprile), Nazione e lingua di Valeria Della Valle e Nicoletta Maraschio (giovedì 27 aprile), Nazione, costumi, diritto di Luisa Avitabile e Giovanni Iudica (giovedì 4 maggio), Idea di nazione e d'Europa in Federico Chabod di Gennaro Sasso (giovedì 18 maggio). Nel corso dell'anno accademico si sono tenute le conferenze Nazione e Impero romano di Andrea Giardina e Luigi Capogrossi Colognesi, Medioevo e nazione di Paolo Cammarosano, Nazione ed età moderna di Michele Ciliberto, Nazione e cosmopolitismo di Francesco De Sanctis. (Ren)