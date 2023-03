Cultura: dal 13 marzo al Museo di Capodimonte la mostra "Gli Spagnoli a Napoli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 13 marzo 2023 alle 11 sarà inaugurata al Museo e Real Bosco di Capodimonte la mostra "Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale" (13 marzo - 25 giugno 2023, sala Causa) a cura di Riccardo Naldi, docente di Storia dell'arte moderna all'Università L'Orientale di Napoli e di Andrea Zezza, docente di Storia dell'arte moderna all'Università della Campania "Luigi Vanvitelli". Interverrà il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Il progetto espositivo è stato realizzato in partenariato con il Museo Nacional del Prado, dove una prima versione della mostra è stata inaugurata, ottenendo un notevole successo di critica e di pubblico, il 18 ottobre 2022 con il titolo "Otro Renacimiento. Artistas españoles en Nápoles al comienzos del Cinquecento". Grazie a questa importante collaborazione, tornerà a Napoli per la prima volta dopo 400 anni la Madonna del pesce eseguita da Raffaello. Il dipinto, destinato alla cappella della famiglia del Doce in San Domenico Maggiore a Napoli, divenne un punto di riferimento fondamentale per gli artisti attivi a Napoli durante il Cinquecento. Asportata dai governanti spagnoli e trasferita a Madrid intorno alla metà del Seicento. (segue) (Ren)