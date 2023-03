Salerno: Adinolfi (Fi), città sotto assedio della criminalità - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La città di Salerno è sotto assedio da tempo, ostaggio di delinquenti, sbandati, pronti a tutto anche per pochi spiccioli. L'aggressione alla studentessa 17enne, avvenuta per di più in un luogo centrale, è la conferma di quanto denunciamo da mesi sulla carenza di controlli. Ogni giorno nel capoluogo affluiscono da ogni angolo della provincia centinaia e centinaia di studenti, per cui provate ad immaginare lo stato d'animo con cui un genitore deve mandare un figlio a scuola". Così l'eurodeputata salernitana e vice coordinatore regionale di Forza Italia, Isabella Adinolfi, interviene sull'ultimo episodio di violenza verificatosi a piazza Malta ai danni di una studentessa 17enne di Pontecagnano ferita da una ladra rom nel tentativo di rubarle il telefono. "E' impensabile che in un capoluogo di provincia non ci sono telecamere di videosorveglianza e quelle poche presenti sono spesso anche non funzionanti – ha aggiunto l'eurodeputata salernitana - Ci sono i protocolli, ci sono i progetti, ci sono i finanziamenti, però servono gli interventi. A ciò si deve aggiungere una maggiore presenza delle forze dell'ordine nelle piazze, davanti alle scuole e alle fermate dei bus. A volte, anche una semplice presenza può rappresentare un deterrente per un malintenzionato".(Ren)