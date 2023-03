Sud: nasce il coordinamento dei movimenti meridionalisti per rendere effettivi i Lep

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un coordinamento dei Movimenti Meridionalisti per far sì che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e l'appostamento delle relative risorse siano effettivamente garanzia di un'autonomia regionale differenziata che vada nella direzione di ridurre i divari tra Nord e Sud Italia. E' quanto è emerso dal convegno sulla valorizzazione delle eccellenze del Mezzogiorno, tenuto presso la sede del Consiglio Regionale della Campania, per la presentazione del libro del presidente dei Comitati Due Sicilie, Fiore Marro, intitolato "Uomini del Sud". Al centro della discussione, la valorizzazione del patrimonio della storia meridionale, legata al Regno delle Due Sicilie, il rilancio dei grandi primati dell'epoca e l'attuazione di una strategia nazionale che punti sul Mezzogiorno come baricentro per lo sviluppo dell'Italia, la riforma delle Macro Regioni per attribuire loro una più ampia funzione di programmazione, la valutazione degli effetti prodotti dalla riforma del Titolo V della Costituzione nei settori fondamentali della sanità, dell'istruzione e del lavoro, e le prospettive di un'autonomia regionale differenziata che si attui nell'ambito del quadro costituzionale di un'Italia unita anche sul piano sociale ed economico. All'iniziativa hanno partecipato, oltre all'autore, il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, il consigliere Questore, Massimo Grimaldi, il già consigliere regionale della Campania e Presidente di "Nuove Socialità", Salvatore Ronghi, la dirigente scolastica Adele Vairo, che ha curato la prefazione al libro. Ha coordinato i lavori la giornalista responsabile dell'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale della Campania, Gabriella Peluso. (segue) (Ren)