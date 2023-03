Cultura: Amalfi, al via i lavori di restauro al pannello maiolicato della Porta della Marina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pannello che descrive le rotte seguite dalle galee amalfitane lungo il bacino Mediterraneo, crocevia di popoli e di culture sin dal Medioevo, si appresta così a ritornare al suo antico splendore grazie al consolidamento e alla riparazione delle troppe scrostature presenti sulla gigantografia in cotto maiolicato dove l'area rappresentata è quella meridionale e nord orientale con le cui città gli amalfitani intrattenevano rapporti commerciali dopo aver insediato fondachi e colonie. In particolare proprio con la città santa di Gerusalemme. Il maestoso pannello installato all'ingresso della Porta della Marina, antico accesso alla città di Amalfi, raffigura non solo la potenza marinara ma ripropone una storica menzione di Gabriele D'Annunzio tratta dal libro quarto "Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi": "Ma quei d'Amalfi, cui la lunga spada era misura, a patria più lontana andavano; ché già s'avean contrada e forno e bagno e fondaco e fontana per tutto". In basso campeggia il motto degli Amalfitani, che furono benemeriti in molteplici interventi in difesa della Santa Sede come Prima Repubblica Marinara d'Italia: "Contra hostes fidei semper pugnavit Amalphis". (Ren)