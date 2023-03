Covid: De Luca, in Campania abbiamo chiuso tutto senza aspettare via libera da nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' in atto un'indagine che riguarda la gestione del Covid in Lombardia e ho già avuto modo di dire che, quando vi sono iniziative giudiziarie, io non dico nulla. Ma voglio dire qualcosa su ciò che abbiamo fatto noi, dobbiamo rivendicarlo: quando abbiamo trovato in qualche realtà anche minima, 10-12 contagi, e quando abbiamo ritenuto sulla base della valutazione delle nostre Asl di essere di fronte a un pericolo di contagio, abbiamo chiuso tutto. Non abbiamo aspettato nessuno per istituire le zone rosse". Lo ha rivendicato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenendo a Benevento all'assemblea di Confindustria dal titolo "Colmare i divari: le priorità per lo sviluppo del Sannio e della Campania". (Ren)