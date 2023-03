Sanità: Tommasetti (Lega), De Luca non garantisce i Livelli Essenziali di Assistenza ai campani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come mai De Luca, contemporaneamente governatore e assessore alla sanità della Campania, continua a discutere dei futuri Lep (Livelli Essenziali di Prestazione) governativi piuttosto che concentrarsi sui Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) da garantire ai cittadini campani?". È quanto si chiede il prof. Aurelio Tommasetti, consigliere della Lega in Regione Campania, analizzando i risultati del monitoraggio dei “Livelli Essenziali di Assistenza”, recentemente realizzato dal Ministero della Salute che evidenza la distanza tra la narrazione settimanale di De Luca sul livello qualitativo della sanità in Campania e l’impietosa realtà dei fatti. Dal reportage, infatti, emerge una situazione preoccupante per la Campania in riferimento alle tre macroaree di assistenza sanitaria: Prevenzione; Assistenza distrettuale; Assistenza ospedaliera. Due aree su tre dei Lea 2020 (Assistenza distrettuale e Assistenza ospedaliera) risultano sotto la soglia di adempienza, mentre per l’area Prevenzione la Campania si colloca all’ultimo posto tra le regioni adempienti, ben lontana non solo dall’Emilia Romagna e dal Veneto, ma anche dalla Sardegna e della Puglia. A ciò si aggiunga il dato, riferito all’anno 2018, secondo cui il 7,1% della popolazione campana ha rinunciato a prestazioni sanitarie per inappropriatezza organizzativa nell’offerta o per motivi economici. (segue) (ren)