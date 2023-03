Napoli: sequestro di armi da taglio a Piazza Garibaldi da parte della polizia municipale - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia Locale di Napoli ha disposto specifici controlli presso gli esercizi commerciali per il contrasto alla vendita di armi da taglio. Gli agenti del Nucleo Tutela Ambientale hanno effettuato un controllo presso una rivendita di animali, nelle adiacenze di Piazza Garibaldi, all'interno della quale erano in vendita anche numerosi coltelli. Alcuni di questi rientravano nella categoria "armi proprie", ovvero quelle armi che per le loro specifiche caratteristiche hanno come funzione primaria l'offesa alla persona. Sono stati sottoposti a sequestro coltelli del tipo Butterfly, a farfalla, Push Dagger e a spinta ed il titolare dell'attività è stato deferito all'autorità giudiziaria. (ren)