Turismo: dal 16 al 18 marzo a Napoli i big del settore con la Bmt (3)

- Anche quest'anno sarà presente alla manifestazione Astoi, l'associazione di Confindustria che rappresenta i tour operator italiani. "Riconfermiamo la presenza della nostra associazione – commenta il presidente Pier Ezhaya - a questa nuova edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, un evento importante per il mercato del turismo, in particolare del centro e sud Italia. Lo facciamo con la formula del Villaggio Astoi, che riunisce molti tour operator associati e ribadisce l'importanza e il valore dell'unità. La kermesse B2B sarà un'occasione concreta per confrontarci con le agenzie del territorio e per promuovere il progetto Adv Overview in uno spazio info point dedicato, tramite il quale potremo fornire tutte le informazioni utili in merito a un progetto nato per colmare l'assenza di dati pubblici, volto al bene della filiera ed alla tutela dei consumatori. Per quanto riguarda gli operatori, la BMT è l'occasione giusta per presentare tutte le novità relative alla programmazione estiva. I segnali sono incoraggianti ed ogni player della filiera ha, finalmente, l'opportunità di giocare le proprie carte. Il futuro del turismo organizzato si gioca sulla volontà di fare sistema mettendo assieme, operatori, agenzie di viaggio ed istituzioni: abbiamo superato il biennio pandemico e ora sta a tutti noi essere credibili e convincenti nei confronti dei viaggiatori e di chi ci osserva". (segue) (ren)