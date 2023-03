Sanità: in Campania 5mila decessi evitabili ogni anno per ictus e infarti a causa del colesterolo alto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colesterolo alto è un killer silenzioso che miete vittime al pari delle principali malattie cardiovascolari e del diabete ed è una delle principali concause dell'ictus e dell'infarto. Nelle regioni del centro sud solo il 20 per cento della popolazione affetta da questo dismetabolismo raggiunge i valori target indicati dalle linee guida e dalle società scientifiche per la prevenzione. La scarsa aderenza alle indicazioni del medico, la tendenza ad abbandonare le cure, le difficoltà di accesso alle nuove terapie e farmaci, la inadeguata comunicazione ai pazienti dei rischi che si corrono a lasciare che il colesterolo continui a danneggiare in maniera silente le arterie sono i principali nodi da sciogliere per prevenire gli esiti infausti di questa condizione metabolica e potenziare e migliorare i percorsi di diagnosi, prevenzione e cura. Strada che, nelle regioni del centro e del sud, conduce a bisogni irrisolti, innovazioni non sempre accessibili e nuove necessità organizzative delle reti di connessione tra medicina di famiglia, specialistica degli ambulatori, distretti e ospedali. È quanto è emerso nel corso dell'evento "Pnrr, Ipercolesterolemia, rischio cardiovascolare, tra bisogni irrisolti, innovazione e nuove necessità organizzative - Lazio/Campania/Sardegna" in due tavole rotonde di approfondimento scientifico sulla realtà sanitaria e assistenziale delle regioni del centro Sud promosse a Napoli, da Motore Sanità (con il contributo incondizionato di Daiichi-Sankyo) a cui hanno partecipato, per la parte istituzionale, Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, e Carla Cuccu, consigliere regionale della Commissione Sanità della Sardegna. (segue) (Ren)