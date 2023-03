Napoli: Chiaia, rimossi dalla polizia municipale 22 veicoli abbandonati in strada e 70 paletti abusivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agenti della Polizia Municipale di Napoli, Unità Operativa Chiaia e Reparto Veicoli Abbandonati, hanno proceduto al prelievo di 22 autoveicoli e 9 motocicli abbandonati in strada e privi della copertura assicurativa. Le strade interessate sono state via Posillipo, Riviera di Chiaia, Rione Sirignano, via Capurro, via Ricciardi, via Belsito, Piazza Salvatore di Giacomo. Si è proceduto inoltre alla rimozione di 70 paletti abusivi la cui installazione era stata eseguita da ignoti in Vico Rosario di Palazzo, Vico Mortelle e via Cedro per delimitarsi aree sottraendole a spazi pubblici(Ren)