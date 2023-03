Napoli: mercoledì 8 marzo in comune presentazione di Marzo Donna 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 8 marzo, alle ore 12.40, nella Sala Giunta del comune di Napoli a Palazzo San Giacomo, l'assessore allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante, illustrerà il programma della Rassegna Marzo Donna 2023 "Specchiarsi e Ri-specchiarsi...Conoscere e Ri-conoscere l'immagine di sé". La Rassegna di eventi culturali proposti da enti ed associazioni del terzo settore, si terrà dall'8 al 23 marzo ed ha lo scopo di sensibilizzare la collettività diffondendo i valori delle pari opportunità e promuovendo iniziative per contrastare le discriminazioni e la violenza di genere. "Lo scopo della nostra iniziativa è sempre quello di mettere al centro le donne – ha sottolineato l'assessore Emanuela Ferrante - di dar loro spazi nuovi, necessari anche per sensibilizzare la società sulla necessità di garantire a tutte dignità, tutela e parità di diritti che purtroppo, ancora oggi, mancano. Gli eventi in programma dall'8 al 23 marzo, vogliono contribuire a diffondere i valori delle pari opportunità ed iniziative utili a contrastare le discriminazioni e la violenza di genere. Si tratta di una grande battaglia culturale che va combattuta partendo dalle bambine e dai bambini, cercando di infrangere gli stereotipi che spesso sono alla base degli atteggiamenti violenti. Una battaglia che dobbiamo portare avanti ogni giorno, tutti insieme". Nel corso dell'incontro sarà anche presentato il bilancio di un anno di "Io lotto", campagna promossa dall'Assessorato alle Pari Opportunità per la sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne e per promuovere la conoscenza della rete dei Centri Anti Violenza. Alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, alle ore 13.30, saranno consegnati riconoscimenti ai testimonial, agli autori e a quanti hanno contribuito alla realizzazione della campagna contro la violenza sulle donne. Interverranno alla conferenza rappresentanti istituzionali e degli organismi che partecipano all'iniziativa. (Ren)